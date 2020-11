Uzmani bērnu! Pieaug bērnu elektrotraumu skaits

AS "Sadales tīkls" atgādina, ka tieši interese par rozetēm visbiežāk rada elektrotraumas mazu bērnu vidū. Uzņēmums aicina vecākus ar

Darbojoties kontaktligzdu tuvumā, oktobrī elektrotraumas guvušas divas meitenītes, kā arī trīs gadus vecs zēns. Viena no meitenēm bijusi vien 11 mēnešus veca. Traumu meitenīte guvusi, iebāžot pirkstu rozetē, kā rezultātā piedzīvojusi rādītājpirksta 2. pakāpes apdegumu. Otra meitenīte elektrotraumu guva, pieskaroties kontaktligzdai. Savukārt trīsgadīgais puika guvis rokas apdegumus, rozetē iespraužot austiņu vada spraudni. Elektrotraumu guvis arī sešgadīgs zēns, pieskaroties bojāta elektriskā zāģa pagarinātāja vadam.

“Mazi bērni aktīvi tiecas izzināt apkārtējo vidi, un elektroinstalācija – vadi un, jo īpaši, rozetes – piesaista viņu uzmanību. Tāpēc efektīvs risinājums elektrotraumu risku mazināšanai ir kontaktligzdu aizsargi, ko var iegādāties, piemēram, būvniecības un mājas preču veikalos. Jau no agras bērnības noteikti vajadzētu ar atvasēm arī pārrunāt elektrodrošības pamatnoteikumus. To ieteicams darīt regulāri, atgādinot, cik bīstama var kļūt elektrība, ja tās tuvumā rīkojamies neapdomīgi,“ pauž AS “Sadales tīkls" Elektrozinību mācību vadītājs Artūrs Šmats.