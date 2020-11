Divdesmit cilvēku lielo grupiņu, kas Erevānā ir ielidojusi ar Vīnes reisu, sagaida vīrs baltā halātā un pret atbraucējiem pavērsta termālā kamera, kas pa gabalu atpazīst ar drudzi saslimušos.

Atbraucēji stāv rindās pie galdiem, pie kuriem sēž vēl citi lidostas darbinieki baltos halātos, un aizpilda Covid-19 anketas. Vīrusa epidēmija ir skārusi arī šo mazo Kaukāza valsti un, kā tuvākajās dienās vairākkārt dzirdēšu no vietējiem armēņiem, 2020. gads Armēnijai ir atnesis ne tikai Covid-19 epidēmiju, bet arī karu Kalnu Karabahā.

Robežsargam nepatīk Turcijas zīmogs manā pasē, tāpēc ar vēl kādu spānieti, kurai pasē arī ir nepareizais zīmogs, tiekam vesti uz priekšnieka kabinetu. Robežsargs ar priekšnieku abi ir noguruši karavīri, turklāt priekšnieks ir bez maskas, kas uz tikko redzēto nopietno aizsardzības pasākumu fona izskatās vairāk nekā dīvaini. Viņš nepārtraukti šņaukājas un, šķirstīdams mūsu pases, skaļi nošķaudās. Pār spānietes masku uz mani izbīlī paskatās brūnas acis.

Mūsu pases dati un paskaidrojumi par Turcijas apmeklējuma iemesliem tiek nosūtīti vēl kādam citam priekšniekam, un, kamēr gaidām atbildi, abi robežsargi velk ārā telefonus un rāda fotogrāfijas no dienesta Kalnu Karabahā, no kurienes abi ir atgriezušies vien pirms divām dienām. Bildēs ir redzamas ar Azerbaidžānas droniem sašautas degošas mašīnas, bildes no ierakumiem.

Vēlāk, kad beidzot esam ielaisti Armēnijā, ielidošanas terminālī mūs sagaida dažādu laboratoriju reklāmas stendi, ar kuriem atbraucēji turpat tiek aicināti veikt Covid-19 testus. Ir pieci no rīta, pie uzslietajiem stendiem sēž samiegojušies laboratoriju darbinieki. Testa rezultāti būšot gatavi pēc sešām stundām. Laipni aicināti Armēnijā, uz kurieni, atšķirībā no Azerbaidžānas, tiek aicināti kara žurnālisti no visas pasaules, lai vēstītu par notiekošo karu Kalnu Karabahā jeb, kā to sauc Armēnijā - Arcahas republikā, kura savu neatkarību pasludināja 1991. gadā, asiņainā Armēnijas-Azerbaidžānas kara laikā.

Armēnijas armija toreiz sakāva Azerbaidžānas spēkus, bet, lai vai cik dīvaini tas izklausītos, joprojām nav atzinusi Arcahas neatkarību. Tās neatkarību nav atzinusi neviena pasaules valsts. Tikai trīs neleģitīmi veidojumi - pašpasludinātās, starptautiski neatzītās Abhāzija, Dienvidosetija un Piedņestras Moldāvu republika.

Erevānas ielas ir pilnas ar cilvēkiem maskās, ieeja jebkurā veikalā, restorānā vai kādā citā iestādē notiek tikai ar ķermeņa temperatūras pārbaudi. Ielās patrulē policisti, kas aizrāda tiem retajiem, kas nav uzvilkuši maskas. Dzīve Erevānā, šķiet, rit mierīgu gaitu, par netālu notiekošo karu liecina kara propagandas plakāti ar varonīgiem karavīriem pie tankiem un liegabaliem. Lieli video ekrāni rāda kauju kadrus, pat bankomātu ekrānos var ieraudzīt kara fotogrāfijas.

Kāds taksometra šoferis, uzzinājis par man priekšā gaidāmo braucienu uz Arcahu, smej, ka tādā gadījumā es iekļūšu Azerbaidžānas melnajā sarakstā. Bet daudz no tāda aizlieguma es nezaudēšot, jo ko gan labu var atrast Azerbaidžānā. Erevānas tirgū kāds garšvielu pārdevējs man prasa, vai esmu tas Arcahā ievainotais ārvalstu žurnālists. Naudu par garšvielu iegādi viņš neņem, bet piekodina, lai pastāstu pasaulei par varonīgajiem armēņu karavīriem.

Karabahas karš uz Armēniju ir atvedis daudz ārvalstīs dzīvojošo armēņu diasporas brīvprātīgo. Vieni brīvpratīgo baltaljonu rindās dodas cīņā ar ieročiem rokās, citi iesaistās palīdzības sniegšanā. Armēņu izcelsmes amerikāņu realitātes šovu zvaigzne Kima Kardašjana ir ziedojusi miljonu karā cietušo atbalsta fondam, armēņu izcelsmes amerikāņu metāla grupa “System of a Down” pirms dažām dienām klajā laidusi karam veltītu dziesmu un mūzikas video, viens no pasaulē labākajiem šahistiem Levons Aronians organizē labdarības šaha simultānspēles seansu ar Arcahas bēgļu bērniem, ienākumus ziedojot palīdzības fondam. Maskavā dzīvojošais armēņu reperis Nay 374 Erevānā ir izveidojis 25 maskēšanās tīklu pinēju centrus. Kādā skolā pie gariem galdiem sēž sievietes un ar šķērēm strēmelēs griež haki krāsas audumu, kuru turpat blakus tīklos iepin citas sievietes. Pie skolas ieejas durvīm dežurē kāds jaunietis, kas katru ienācēju reģistrē žurnālā un pārbauda ķermeņa temperatūru. Uz garas letes plastmasas kastēs ir saldumi, augļi, rieksti un citi našķi, ar ko iestiprināties tīklu pinējām. Skolas aktu zālē tīklu pin bērni, no kuriem jaunākajam - puisītim ar vārdu Armens - ir vien seši gadi. Nay 374 stāsta, ka šajā skolā tīklu pīšanā ir iesaistīti ap 300 brīvprātīgo.

Maskēšanās tīklu pinēji uz Erevānas operas skatuves FOTO: Jānis Vingris

Vēlāk viņš ved mani uz Erevānas operu, pa ceļam pie dažādiem armijas un brīvprātīgo štābiem, no mašīnas izkrāmēdams gatavos maskēšanās tīklus. Kopš Covid-19 epidēmijas sākuma pavasarī Erevānas operā ir atceltas visas izrādes, bet skatuve nestāv tukša - prožektoru gaismā tukšo skatītāju sēdvietu priekšā uz skatuves operas darbinieki pin maskēšanās tīklus, bet lielās ēkas pagrabstāvā, kur kādreiz virsdrēbes nodeva operas nama un simfoniskā orķestra apmeklētāji, orķestra mūziķi pin savus tīklus. Arvien vairāk sāk likties, ka visa pilsēta ir iesaistīta kāda veida palīdzības sniegšanā un organizēšanā savai armijai Arcahā, arī lielajam daudzumam bēgļu, kas no Arcahas ir ieradušies galvaspilsētā.

Ziņas no frontes ir biedējošas - neaudz vairāk kā mēneša garumā, kopš karadarbības sākuma, ir krituši 1166 armēņu karavīri.

Karā tiek izmantota smagā artilērija, Arcahas galvaspilsēta Stepanakerta, uz kurieni vedīs mans ceļš, tiek apšaudīta ar kasešu bumbām, Grad un Smerč raķetēm. Par kritušo skaitu Azerbaidžānas pusē informācijas nav, bet skaidrs ir tas, ka šoreiz Azerbaidžānas armijas pārspēks ir milzīgs.

Kāds pilsētā satikts itāļu žurnālists ir tikko atgreizies no Arcahas un atstāsta no armijas komandieriem iegūtu informāciju par azerbaidžāņu spēkiem, kas tagad atrodas vien 7 kilometru attālumā no stratēģiski nozīmīgās Šušas, kurai tuvākajās dienās ir sagaidāms uzbrukums. Šušas krišanas gadījumā var uzskatīt, ka uzreiz pēc tam tiks zaudēta arī Arcahas galvaspilsēta Stepanakerta un karš dažu dienu laikā būs beidzies.

Visas pazīmes lieciena, ka, neskatoties uz armēņu nācijas milzīgo solidaritāti un valdības patriotiskajiem vēstījumiem par nesakaujamo Armēnijas armiju, Arcaha būs zaudēta. Ausīs skan arī kāda šā reģiona ģeopolitisko notikumu pārzinātāja teiktais: Jāni, nekad netici britiem politikas, bet armēņiem vēstures jautājumos...