Unikāls pāris, kuru neinteresē peļņa no izgudrojumiem jeb kas ir Covid-19 vakcīnas radītāji

Ar “Pfizer” bija nepieciešams vienoties, lai koronavīrusa radīšanas procesā līdzās būtu ļoti spēcīgs partneris. “BioNTech” sadarbība ar citiem uzņēmumiem nav nekas jauns. Vakcīnas izstrādes procesā uzņēmuma speciālisti sadarbojās ar kolēģiem no “Sanofi”, “Genmab” un “Eli Lilly”. Līdz ar to jau jūlijā varēja uzsākt izmēģinājumu posmu, kad vakcīnu varēja izmēģināt uz cilvēkiem. Pašlaik vakcīnas efektivitāte pārbaudīta uz vairāk nekā 40 000 cilvēku.

“BioNTech” biržas investoriem nav gluži jauns nosaukums. Kompānija savas akcijas biržā sāka kotēt pērn septembrī. Toreiz to cena bija 15 dolāri par vienu akciju, un finanšu tirgos izdevās nopelnīt 150 miljonus dolāru. Tomēr pēc mediju vēstītā, pieprasījums pēc farmācijas uzņēmuma akcijām bijis zemāks, nekā gaidījuši tā vadītāji. Pašlaik ASV biržās “BioNTech” akciju vērtība ir pārsniegusi 100 dolārus par akciju.

Uzņēmuma tirgus vērtība ir aptuveni 21 miljards dolāru. Vēl pirms dažām nedēļām atsevišķi finanšu blogi, kā “Motley Fool” rakstīja, ka šīs kompānijas akcijas ir pārvērtētas. Tomēr – kompānijas finanšu situācija ir visai sarežģīta – pagājušajā gadā uzņēmumam no pārdošanas izdevās iegūt 109 miljonus dolāru, tomēr kompānijas zaudējumi bija mērāmi 180 miljonos dolāru. Var paredzēt, ka sākoties vakcīnas pārdošanai, uzņēmumam izdosies atbrīvoties no zaudējumiem.

Ņemot vērā, ka pētniecībai līdzekļi ir nepieciešami lielā apjomā, “BioNTech” vakcīnas izstrādes procesā ieguva papildu līdzekļus no investoriem. Vasarā uzņēmums no investoriem saņēma vairāk nekā 500 miljonus eiro lielas investīcijas. Vairāku gadu laikā uzņēmums ir piesaistījis 1,5 miljardus eiro lielas investīcijas. Piemēram, viens no “BioNTech” investoriem ir arī Bils Geitss.