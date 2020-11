Pastars: Viendzimuma partneru ģimenes regulēšana nav pretrunā Satversmei

Pastars vērš uzmanību - neatkarīgi no tā, kā likumdevējs pildīs ST spriedumu, tiesību sistēmas galvenā tiesa ir runājusi, pasakot, kas izriet no Satversmes 96. un 110.panta un ka tas ir aizsargājami.

Turpretim ļoti liberālu uzskatu piekritējus politikā viņš aicina būt mēreniem un meklēt saprātīgu kompromisu. "Nevienam no politiķiem neatkarīgi no politiskās pārliecības neklātos runāt par to, ka tiesa apdraud kādas vērtības, jo, šādi runājot, citas vērtības apdraud viņi paši. Tiesiskuma viena no pazīmēm ir tiesas sprieduma pildīšana," uzsver Pastars.