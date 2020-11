Arcahu, Nahičevanu un Utiku, no kurienes cēlies esmu es. Nahičevanā viņi ir tikuši vaļā no visiem armēņiem. Tieši to pašu viņi gribēja izdarīt šeit - Arcahā. Mūsu cilvēki teica: viss, pietiks. Mēs cīnīsimies par mūsu pamattiesībām. Mēs esam autonomais reģions, mēs gribam šeit dzīvot kā armēņi, gribam zināt mūsu vēsturi, valodu, un mēs gribam, lai ir atvērtas mūsu baznīcas. Mūsu baznīcas tika iznīcinātas 30. gados. Mums izdevās atvērt mūsu vēsturisko diecēzi 1989. gadā. Maskava atļāva, nevis Baku. 1988. gadā viņi nogalināja daudz armēņu Sumgaiti, Gandžā un 1990. gadā Baku. Un 1991. gadā sāka karu pret mums. Tagad ir trešais karš, bet ar lielu atšķirību - varenā Turcija ir iesaistījusies šajā karā. Ar F-16 iznīcinātājiem, raķetēm un droniem, 1200 cilvēku lielu specvienību, 4000 starptautiskajiem teroristiem. Mēs esam redzējuši cilvēkus no Sīrijas, Lībijas, Afganistānas, Pakistānas. Redzējām melnos pie Šušas.