Kritiku izpelnās Trampa ideja par paātrinātu ASV izvešanu no Afganistānas un Irākas

"Sekas priekšlaicīgai ASV aiziešanai varētu būt pat smagākas nekā prezidenta Obamas aiziešanai no Irākas 2011.gadā, kas sekmēja "Islāma valsts" nostiprināšanos un jaunu globālā terorisma raundu," runājot Senātā, sacīja Makonels.

"Tas būtu kas līdzīgs Amerikas pazemojošajai aiziešanai no Saigonas 1975.gadā."

Pentagons esot saņēmis direktīvu gatavoties līdz 20.janvārim, kad Tramps pametīs Balto namu, atvilkt no Afganistānas vēl 2000 ASV karavīru, bet no Irākas - vēl 500, ziņoja medij.

Ja tas notiktu, katrā no šīm valstīm paliktu 2500 karavīru, un tas ir mazāk, nekā atbilstoši ASV bruņoto spēku amatpersonu aplēsēm ir nepieciešams, lai nodrošinātu stabilitāti.

Vēl pirms atlaišanas 9.novembrī no ASV aizsardzības ministra amata Marks Espers uzstāja, ka Afganistānā ir jāpatur 4500 ASV karavīru, līdz talibi būs samazinājuši uzbrukumus valdības spēkiem, tādējādi apliecinot uzticību idejai par miera sarunām.

Aizsardzības ministrs signalizē par karaspēka izvešanu no Afganistānas

ASV aizsardzības ministra amatā ieceltais Kristofers Millers sestdien signalizēja, ka varētu paātrināt amerikāņu karavīru izvešanu no Afganistānas un Tuvajiem Austrumiem, norādot, ka "ir laiks nākt mājās".

"Daudzi ir noguruši no kara, un es esmu viens no viņiem," sestdien Aizsardzības ministrijas tīmekļa vietnē publicētajā vēstījumā norādīja Millers. "Tomēr šī ir kritiska fāze, kurā mēs savos centienos pārejam no vadības lomas uz atbalsta lomu."