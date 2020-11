Komisija nerod kopsaucēju jautājumā par bērnu adopciju uz ārvalstīm

Komisijas priekšsēdētājs Artuss Kaimiņš piedāvāja apvienot vairākus priekšlikumus vienā komisijas priekšlikumā, formulējot to kā komisijas priekšlikumu, kas iekļautu gan iepriekš minēto konvenciju prasību, kā arī prasību, ka bāriņtiesai pirms ārvalstu adopcijas jāsaņem Ārvalstu adopcijas komisijas pozitīvs atzinums.

Sēdē Ministru prezidenta padomnieks demogrāfijas jautājumos Imants Parādnieks (VL-TB/LNNK) skaidroja, ka "Bērnu tiesību konvenciju" ir parakstījušas 196 valstis, bet to ratificējušas arī tādas valstis kā Meksika, Venecuēla, Baltkrievija, Kambodža un Ruanda. "Uzdosim sev jautājumu - vai mēs varam būt droši, ka Kambodžā, Baltkrievijā, Ruandā, Venecuēlā tās nodrošina šo atbilstošo standartu?" vaicāja Parādnieks.

Plašas diskusijas izcēlās par to, vai ASV ir ratificējusi kādu no abām konvencijām un vai arī pretējā gadījumā ar to būtu iespējams slēgt divpusēju līgumu.