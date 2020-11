Rīgas arhibīskaps: Patiesa cieņa pret savu tēvzemi nozīmē pieņemt un mīlēt tās vēsturi, tradīcijas, valodu

"Mūsu skaistā brīvā valsts, ko esam saņēmuši kā Dieva dāvanu. Mūsu sentēvi to apzinājās, tāpēc arī mūsu himna sākas ar vārdiem - "Dievs, svētī Latviju!" Un Dievs patiešām ir svētījis mūsu mazo tautu, kas ir spējusi pastāvēt un izdzīvot tik daudzos pārbaudījumos," uzsvēris arhibīskaps.

Sveicot visu latviešu tautu un ikvienu no mums Latvijas valsts dzimšanas svētkos, viņš atsaucās uz svētā pāvesta Jāņa Pāvila II rakstīto grāmatā "Atmiņa un identitāte". Pāvests norādot, ka tēvzemes jēdziens ir cieši saistīts ar garīgajām vērtībām, kas veido katras konkrētās tautas kultūru, bet vienlaikus tas ietver sevī arī materiālo aspektu.

"Kādai ir jābūt mūsu attieksmei pret ‘tēvzemi’? To nosaka ceturtais Dieva bauslis, kas uzliek pienākumu godāt tēvu un māti," paudis garīdznieks, vienlaikus uzsverot, ka mums vecāki jāgodā, jo viņi mums ir Dieva pārstāvji. Dodot mums dzīvību, viņi piedalījušies radīšanas noslēpumā, tāpēc ir pelnījuši godbijību, kas līdzīga tai, kādu izrādām Dievam, teicis Stankevičs, piebilstot, ka tieši no vecākiem mēs saņemam to garīgo mantojumu, ar kuru mūs apveltī tēvzeme.