Par dzīvi eksperimentā

Tava tēma konferencē būs par prasmēm, kas nepieciešamas, lai dzīvotu nezināmajā. Saki, lūdzu, cik daudz varam paši un cik vajag palīdzību no ārpuses, lai tās apgūtu?

Tas ir atkarīgs no cilvēka un situācijas. Teorētiski mēs visu spējam paši. Cilvēki ir ļoti bagāti, daudz bagātāki, nekā to apzinās. No dabas cilvēkam ir viss, lai izveidotu dzīvi nr.1, dzīvi nr.2. Lai tikai būtu drosme meklēt - cilvēkiem ir nepieciešams iedvesmas avots. Piemēram, ja nezini, ka kaut kas ir iespējams, tu nemaz nemeklē neko tādu. Tu nezini, ka nezini.