Kā mainās norunāto laulību kultūra Indijā

Ananja pati apkopoja par sevi datus, kad viņai apritēja 25 gadi. Vēl tikai dažus gadus iepriekš to būtu darījusi viņas ģimene. "Atceros, ka tas bija līdzīgi kā sastādīt CV. Es to aizsūtīju tētim, un viņš to pārsūtīja tālāk," viņa stāsta.