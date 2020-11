AP 40 nevalstisko organizāciju vāks parakstus referenduma ierosināšanai par "ģimenes aizsardzību"

Kā liecina paziņojum Romas katoļu baznīcas mājaslapā, uzņēmēja un juriste, fonda "Moral Revolution" pārstāve Natālija Magazeina esot paudusi, ka Satversmes tiesas spriedums par viendzimuma pāra kopdzīves atzīšanu par ģimeni nozīmē to, ka ir pienācis laiks apvienoties un kopīgiem spēkiem vērsties pie Latvijas tautas ar jautājumiem par to, kādas ir mūsu pamatvērtības, ko mēs uzskatām par ģimeni un par bērna vecākiem, un vai mēs piekrītam, ka "vairs nav starpības starp māti un tēvu, un ir pilnīgi vienalga, pie kāda dzimuma katrs no viņiem pieder"?