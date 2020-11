Ar kādu degvielu brauksim klimatnetriālā nākotnē?

Tā uzskata AS “Latvijas Gāze” Biznesa attīstības vadītājs Jānis Bethers.

Patlaban aktīvā darba pie normatīvajiem aktiem un nākamā perioda Eiropas Savienības fondu finansējuma plānošanas dēļ ir pats pēdējais brīdis diskutēt, kurām no videi draudzīgajām alternatīvajām degvielām būtu dodama priekšroka Latvijā. Ministru prezidents Krišjānis Kariņš izteicās, ka Latvijas un vēl 10 dalībvalstu valdību vadītāji ir vienojušies aicināt Eiropadomi lemt par ambiciozākiem klimata mērķiem atbilstoši Eiropas Komisijas piedāvājumam. Proti, līdz 2030.gadam samazināt oglekļa dioksīda emisijas par vismaz 55%, salīdzinot ar 1990.gadu.

Nākotnē degvielas veidu dažādība transporta jomā pieaugs, taču šodien, lemjot par to, vai atbalstīt vienu, vairākas vai visas degvielas, ir jāapzinās būtiskās priekšrocības un trūkumus katram no degvielu veidiem. Svarīgākais - visiem transportlīdzekļu veidiem salīdzinājumam izmantot principu “no akas līdz ritenim” (“well-to-wheel”), proti, ietvert visu degvielas ražošanas ķēdi, ne tikai degvielas ietekmi uz vidi to patērējot automobilī.