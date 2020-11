Kalnu Karabahas konflikta jaunā realitāte

Atbildot uz jautājumu, vai Armēnijas sabiedrība tagad neizjutīs nepieciešamību revanšēties Azerbaidžānai, Bikovs uzsver, ka tai vismaz pagaidām īsti vairs nav nepieciešamo resursu un arī sabiedroto, lai iesaistītos karadarbībā. Līdz ar to – kādu brīdi noteikti saglabāsies pašreizējais stāvoklis. Neskatoties uz to, ka noteikti var krist Nikola Pašiņjana valdība un viņa vietā var nākt kāds cits politiķis, lielas izmaiņas Armēnijas pašreizējā rīcībā nebūs, domā Bikovs. Savukārt, Azerbaidžāna pagaidām izjūt ārkārtīgi lielu pacilājumu un jūtas atkarojusi sev agrāk piederošās teritorijas. Tā tagad vēlēsies militāros ieguvumus noturēt par katru cenu.

Ko Latvijai mācīties no Kalnu Karabahas konflikta pieredzes?

Primāri notikušās kaujas ir jau atkal parādījušas cik efektīvi kaujas laukā var būt droni. Tāpēc Latvijai būtu jādomā par ieročiem, kuri varētu pasargāt no to uzbrukumiem militāra konflikta gadījumā. Bikovs arī uzsver, ka Kalnu Karabahas konflikts skaidri parāda cik postoši var būt etniski konflikti. Tāpēc Latvijas ārpolitikas un iekšpolitikas veidotājiem būtu jādara viss, lai to izveidošanos nepieļautu.