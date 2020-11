Pērn par 7,6% pieauguši izdevumi sociālajai aizsardzībai

Statistikas pārvaldē norādīja, ka veselības aprūpes izdevumu īpatsvars salīdzinājumā ar 2018.gadu pērn pieauga par 1,9 procentpunktiem, sasniedzot 28,9% no kopējiem izdevumiem sociālajai aizsardzībai.

Pērn, salīdzinot ar 2018.gadu, sociālajai palīdzībai saistībā ar mājokļa nodrošināšanu izdevumi samazinājās par 4,9%, kas saistīts ar izdevumu samazināšanos pašvaldību dzīvokļa pabalstam. Labklājības ministrijas dati liecina, ka pašvaldību dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits samazinājās no 20,4 tūkstošiem personu 2018.gada decembrī līdz 19 tūkstošiem personu 2019.gada decembrī.

Sociālās aizsardzības izdevumi 2019.gadā veidoja 15,7% no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas ir par 0,5 procentpunktiem vairāk nekā 2018.gadā, kad sociālās aizsardzības izdevumi veidoja 15,2% no IKP.

Vienlaikus statistikas pārvaldē piebilda, ka 2018.gadā sociālās aizsardzības izdevumi Igaunijā bija 16,4% no IKP, Lietuvā - 15,8% no IKP, savukārt Eiropas Savienībā vidēji 27,9% no IKP.