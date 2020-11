Viņķele: Covid-19 situācijai neuzlabojoties, strikti ierobežojumi būs jāievieš visā valstī

"Viens piemērs ir uzņēmums "Brīvais vilnis" Salacgrīvā, kurā ir noticis ļoti apjomīgs un būtisks uzliesmojums. Zinām jau mēnešiem un epidemiologi nenogurstoši atgādina, ka tieši darba vietas ir viena no lielākajām riska vietām inficēties. Šajā gadījumā uzņēmuma vadība ne gluži sadarbojas ar epidemiologiem un izmeklēšanu. Sekas ir tādas, ka ne tikai uzņēmuma darbība tiek ietekmēta, bet arī tiek ietekmēta vesela pašvaldība," teica ministre, atgādinot, ka Salacgrīva ir viena no pašvaldībām, kam piemēros stingrākus ierobežojumus.

No četriem mirušajiem viena viena persona ir vecuma grupā no 55 līdz 60 gadiem, divas no 70 līdz 75, viena no 80 līdz 85.