Vibratori “zaķīši” daudzveidīgai sajūtu gammai

Analizējot vairāk nekā trīsdesmit dažādu pētījumu datus, Elizabete Loida, bioloģijas profesore un grāmatas "The Case of the Female Orgasm" (Harvard University Press, 2005) autore, secinājusi, ka 75 procenti sieviešu seksa laikā nevar sasniegt orgasmu bez klitora stimulācijas. Kas ir tikai loģiski, jo klitors ir orgāns, kura vienīgā funkcija ir baudas sniegšana savai saimniecei.