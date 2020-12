Klitora vibrators – rotaļām, kas vainagojas ar kulmināciju

Šoreiz stāstīsim par klitorālajiem stimulatoriem, kas tehnoloģiski ļoti dažādi, bet tos vieno kontakta stimulācijas princips. Savukārt kādā no nākamajiem rakstiem apskatīsim arī bezkontakta stimulatorus, kas radījuši apvērsumu sieviešu baudas pasaulē.

Masažieri. Pēc formas masažieris līdzinās mikrofonam. Izmērā lielākie eksemplāri ir izcili visa ķermeņa, muguras un it īpaši spranda masāžai, jo to spēcīgā vibrācija ļoti labi atslābina muskuļus. Kādēļ tos izmanto arī intīmo zonu masāžai? Jo to jauda parasti nodrošina ļoti ātru rezultātu, bet jāņem vērā, ka lielā masažiera jauda var šķist pārāk spēcīga un klitora stimulācija var radīt pārkairinājumu un pat sāpīgas izjūtas. Ir pieejami arī mazāka izmēra masažieri, kas ir mazāk jaudīgi un klitoram saudzīgāki.