JKP saņem asu kritiku par kārtējo pašu solījuma "3x500" ignorēšanu un "melošanu"

Reizniece-Ozola atgādināja, ka vēl 2018.gadā JKP politiķis Krišjānis Feldmans un citi partijas politiķi strīdējās ar Finanšu ministriju par neapliekamā minimuma aprēķiniem, sakot, ka ministrijas aprēķini ir meli un solot ieviest 500 eiro neapliekamo minimumu. "Paceliet savus aprēķinus un tabuliņas, ko sniedzāt Fiskālās disciplīnas padomei. Varbūt ir vērts atteikties no cietumu būvniecības un pastāvēt par to, ko esat solījuši vēlētājiem," rosināja politiķe.

Feldmans debatēs skaidroja, ka arī koalīcijā pastāvošās, viņaprāt, politiskās greizsirdības dēļ nav iespējams īstenot visas ieceres, tāpēc JKP koncentrējās uz to, lai sasniegtu virsmērķi, ka vairāk naudas paliek cilvēkiem. Panākts, ka neapliekamā minimuma augšējā robeža tiek celta no 1200 līdz 1800 eiro, kas no caurmēra algas ļaus uz rokas atstāt klāt 20 eiro, skaidroja koalīcijas deputāts.