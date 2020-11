Sniega un apledojuma dēļ Latvijas austrumos daudzviet apgrūtināta braukšana

Vidzemē braukšanas apstākļi ir apgrūtināti Vidzemes šosejas (A2) posmā no Līgatnes līdz Virešiem, Valmieras šosejas (A3) posmā no Strenčiem līdz Valkai, kā arī autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.