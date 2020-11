Kariņš uzrunā sabiedrību

"Nepieciešams lauzt slimības izplatības ķēdes," pauda Kariņš. Vienlaikus viņš akcentēja, ka vīruss ir elpceļu infekcija, kurš mīl "pārlekt no cilvēka uz cilvēku". Nepieciešams būt tālāk vienam no otra, lai vīruss beigtu izplatīties.

Pēdējo 24 stundu laikā veikti 4037 Covid-19 izmeklējumi, reģistrēti 414 jauni inficēšanās gadījumi, četras personas mirušas (viena persona vecuma grupā no 40 līdz 45, viena persona vecuma grupā no 45 līdz 50, viena persona vecuma grupā no 75 līdz 80, viena vecuma grupā no 80 līdz 85).