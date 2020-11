“Attīstībai/Par!” nākotnē būtisku lomu var nospēlēt apvienības pastarīte “Izaugsme”

“Kustība Par!”, kas bija paziņojuma iniciatore, radikālākus soļus vismaz šobrīd nesper. Lēmums izstāties no “Attīstībai/Par!” partijai nozīmētu arī risku zaudēt valsts finansējumu, vēsta Latvijas Televīzijas raidījums “de facto”. Ja “Latvijas attīstībai” ar partiju “Izaugsme” izlemtu apvienību saglabāt arī bez “paristiem”, valsts piešķirtā nauda paliktu abām šīm partijām.

“Šajā vētrainajā laikā apvienības “Attīstībai/Par!” darbā notiek nopietnas pārmaiņas.” Paziņojums ar šādu virsrakstu otrdienas vakarā parādījās gan pašas apvienības, gan visu trīs to veidojošo partiju – “Latvijas attīstībai” (LA), “Kustība Par!” un “Izaugsme” – mājaslapās. Sīkākos skaidrojumos par to, kāpēc šis laiks tad ir tik vētrains, paziņojumu parakstījušie partiju līderi neieslīga. Tomēr iemesls nepārprotami bija Jura Pūces atkāpšanās no vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata un vēlāk arī no LA vadības, kā arī bijušā LA biedra, Rīgas domnieka Māra Mičerevska publiski paustais par iespējamajiem pārkāpumiem partijas finansēšanā. Šīs aizdomas resoriskajā pārbaudē tagad vērtē Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs.

“Attīstībai/Par!” paziņojumā uzsvērts, ka tagad stratēģiskos politiskos lēmumus apvienība koncentrēs Saeimas frakcijā, pieņemot tos sadarbībā ar visu triju partiju vadītājiem, kas tagad trijatā arī veidošot apvienības valdi. Daniels Pavļuts, kas vada gan frakciju, gan “Kustība Par!”, atzīst – šī ir apvienības iesaldēšana.

“Mēs esam pateikuši, ka faktiski mēs distancējamies no apvienības, vienlaikus apvienība neizbeidz darbu – mēs koordinējam darbības frakcijā. Mēs nodrošināsim to, ka liberālā dienaskārtība, liberālā programma, ar kuru mēs startējām vēlēšanās un kuru solījām vēlētājiem – mēs to turpināsim īstenot. (..) Pie jautājuma par apvienības turpmāko likteni – vai apvienību pilnā apmērā atjaunot vai nē, vai kā citādi rīkoties – šo lēmumu mēs pieņemsim pēc pašvaldību vēlēšanām. Tātad, pirms Saeimas vēlēšanām,” skaidro Pavļuts.

Par LA valdes priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju pēc Pūces atkāpšanās ir kļuvis Eiropas Parlamenta deputāts, politologs Ivars Ijabs. Viņš cer, ka pēc pauzes, kas tiek ņemta līdz pašvaldību vēlēšanām, apvienība sadarbību turpinās: “Es esmu vienmēr bijis tādā ziņā federālists nevis separātists. Un es domāju, ka pats tas zīmols “Attīstībai/Par!” ir nepārprotami saglabājams. Nu, protams, viss ir biedru rokās, bet es noteikti būšu par to, lai apvienība tiek saglabāta, jo galu galā es arī pats esmu ievēlēts Eiropas Parlamentā kā “Attīstībai/Par!” deputāts. Līdz ar to tur ir, protams, virkne ar visādiem mainīgajiem vēl priekšā, bet kopumā jau tas noskaņojums ir tāds, ka neviens jau durvis cirst negrib.”