Opozīcija pārmet koalīcijai "deputātu kvotu" reanimēšanu budžetā

"Pārdomas rodas saistībā ar to, ka visi citi profesionālās izglītības centri un visas pašvaldības mēģina šos jautājumus risināt, izmantojot Eiropas Savienības fondus vairāku gadu garumā. Bet te pēkšņi mēs redzam, ka to pat var izdarīt vienā gadā no valsts finansējuma," brīnījās politiķis.