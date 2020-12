Jansons aicina nepiešķirt naudu latviešu valodas kursiem, jo "tie neesot efektīvi"

"Tādējādi veidojas absurda situācija, ka nevar iegūt atbalstu vietējie iedzīvotāji. 200 000 eiro varētu segt robu integrācijas politikā. Visas norādes par to, ka pilsoņiem pašiem jāapgūst latviešu valoda, neiztur kritiku, jo tad nevar attaisnot nekādus līdzekļus, kas piešķirami diasporas atbalstam, teica Ločmele.

Politiķis Vjačeslavs Dombrovskis uzsvēra, ka jautājums par latviešu valodas zināšanām jābalsta faktos. "Iepretī vienas sabiedrības daļas viedoklim, ka daudzi krievvalodīgie nezina latviešu valodu, aptaujā tikai 1% atzina, ka nezina latviešu valodu, bet ļoti vāji vai vāji to zina vēl 18%. Jautājums, cik daudzi no viņiem vēlas iemācīties labāk, bet viņiem trūkst līdzekļu. Valsts interesēs pavisam noteikti ir, lai šie cilvēki šo valodu iemācītos. Šaubos, ka viņi to darītu, vēlreiz ejot skolā, kā saka Jansons. Jebkuram Latvijā ir skaidrs, ka lielākā problēma 30 gadu laikā ir latviešu un krievvalodīgo integrācija, bet Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) ar šo jautājumu nenodarbojas," teica Dombrovskis.