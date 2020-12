No janvāra skolās visiem skolēniem un skolotājiem būs jānēsā sejas maskas

Valdība arī lēma, ka 1.- 4.klašu skolēni tomēr varēs turpināt mācības klātienē, lai arī premjers Krišjānis Kariņš (JV) tika rosinājis viņus jau no nākamās nedēļas sūtīt pagarinātā ziemas brīvlaikā, kas būtu "jāatstrādā" vasarā. Savukārt 5.un 6.klašu skolēniem mācības no 7.decembra notiks attālināti, kā to jau pašlaik dara visi vecāko klašu skolnieki.