Vibratora “brālēns” – ritmiskais pulsators

Šo baudas rīku var dēvēt par vibratora brālēnu, jo abiem viena izcelsme, tomēr pulsatora sniegtais efekts ir pavisam atšķirīgs, turklāt, kā liecina novērojumi, – daiļā dzimuma pārstāvēm īpaši tīkams. Arī sievietes intīmo veselību uzraugošie speciālisti atzīst to par vērtīgu maksts masažieri, kas saudzīgā veidā var sniegt veselīgai ginekoloģiskajai masāžai līdzvērtīgu efektu. Pirms ķerties pie aizraujošiem eksperimentiem, uzzini ko vairāk par šo neparasto seksa rotaļlietu.

Kaut pulsators no skata atgādina klasisko fallistisko vibratoru, tomēr tas nevibrē, bet, kā jau atklāj ierīces nosaukums, - pulsē, imitējot frikciju. Pirmo reizi paņemot pulsatoru rokās, daudzi nespēj vien beigt brīnīties, ka beidzot ir radīta rotaļlieta, kas imitē īsto un dabīgo penetratīva seksa kustību. Turklāt šajā gadījumā seksa rotaļlietas īpašnieka rokās ir visa kontrole pār kustību ātrumu, dziļumu un ritmu.

Ir novērots, ka sievietes lielākoties dod priekšroku tieši pulsācijai, apgalvojot, ka tā ir dabīgāka, pazīstamāka un patīkamāka nekā vibrācija, kas mēdz būt pārāk mākslīga, intensīva un sveša. Maksts sieniņu masāža ar pulsatoru palīdz iekustināt iegurni, kas uzlabo asinscirkulāciju un veicina jutību, turpretī vibratori mēdz pārstimulēt maksti. Ja klitorālā orgasma laikā maksts muskuļi var apkļauties ap kaut ko pulsējošu un masējošu, tad tas kulmināciju padara vēl spēcīgāku! Pulsators ir lielisks palīglīdzeklis arī G-punkta stimulācijai, jo daļai no tiem ir īpaši izliekta forma, kas perfekti piemērota, lai aizsniegtu šo baudas vietiņu, nepaslīdot tai garām, kā tas mēdz notikt, izmantojot izteikti taisnas falliskas formas rotaļlietas.

Jāņem vērā, ka maksts sieniņas nav tā jutīgākā ķermeņa daļa, tādēļ penetratīva rīvēšana var būt mazefektīva, turklāt no pārlieku uzcītīgas partnera darbošanās bez izpratnes par sievietes baudas zonām, uz maksts sieniņām var rasties mikroplaisiņas vai nobrāzumi. It īpaši situācijā, kad netiek izmantots gana daudz lubrikanta. Nereti sievietes izjūt diskomfortu arī no pārāk dziļas penetrācijas, kas var sakarināt dzemdes kaklu un radīt diskomfortu un sāpes vēdera lejasdaļā.