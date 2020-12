Konflikts Etiopijā: kas un kāpēc par to ir jāzina?

1974. gadā no Etiopijas troņa tika gāzts imperators un to nomainīja militāra hunta, kura atradās pie varas līdz 1991. gadam. Šo periodu Etiopijas vēsturē apzīmē ar terminu «Sarkanais terors». Pēc militārās huntas gāšanas tika izveidota kaimiņos esošā Eritreja un Etiopijā pie varas nāca tigrajiešu etniskā grupa (tā pati, kura dzīvo Tigrajas teritorijā). Tāpat šajā laikā tika arī pieņemta konstitūcija, kura paredzēja Etiopijas kļūšanu par federālu un daudznacionālu valsti. Tās ietvaros Etiopija tika sadalīta 10 reģionos, katram ir tieši ievēlēta valdība.

Latvijai ir diplomātiskās attiecības ar Etiopiju, un mums ir interese veicināt ar šo valsti ekonomiskās saites. Turklāt Latvija kandidē arī ANO Drošības padomes vēlēšanās uz nepastāvīgās locekles vietu. Lai šajās vēlēšanās uzvarētu, būs nepieciešamas arī Āfrikā esošo valstu balsis. Savukārt Etiopijai starp tām ir diezgan liela ietekme. Svarīgi ir arī ekonomiskie jautājumi, jo Etiopija atrodas Āfrikas ragā un līdz ar to – blakus tādam stratēģiski svarīgam punktam kā Bābelmendeba jūras šaurums, caur kuru plūst pasaules naftas kravas. Etiopija arī ir reģiona konflikta mediators, un tieši tajā atrodas Āfrikas Savienības galvenā mītne. Visbeidzot, Auniņa atgādina, ka viens no Eiropas Savienības problēmjautājumiem ir bēgļu plūsmas, un nav iespējams izslēgt to, ka no Tigrajas konflikta bēgošās cilvēku plūsmas varētu sasniegt arī Eiropas krastus.