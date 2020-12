Noraidot prasību lietot sejas maskas, varētu lemt par attālinātām mācībām arī 1.-4.klasē

Viņa teica, ka paredzēts, ka sejas maskas no 4.janvāra skolā varētu izmantot jau no septiņu gadu vecuma, ja Covid-19 situācija nemainīsies vai pasliktināsies. Šī norma esot tapusi, atsaucoties uz Eiropas Savienības pieredzi, kad vairākās valstīs jau oktobra sākumā sākta masku ieviešana izglītības iestādēs.

Pirms nedēļas no 30 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīm 17 valstīs maskas bija obligātas. Deviņās valstīs maskas noteiktas kā obligātas no sešu gadu vecuma, sešās - no 13 gadu vecuma, bet vēl divās - no četru gadu vecuma.