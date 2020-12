Gaiļezera feldšerei nav taisnība – vakcīnas ir pārbaudītas un maskas nenogalina

Nedaudz sarežģītāka situācija ir ar AstraZeneca vakcīnu, par kuru runāts balss ierakstā. Eksperti kritizē šīs vakcīnas pētījuma norisi. The New York Times raksta, ka eksperti gaida vairāk informācijas par pētījumu, jo izmēģinājumi rāda, ka tā efektīvāka bijusi, kad pirmā no divām devām samazināta uz pusi. Tiesa, samazināto devu kļūdas dēļ saņēma vien ļoti neliela daļa – 2800 no 23 tūkstošiem cilvēku. Vakcīnas ražotāji negatīvu publicitāti arī izpelnījušies, jo diviem cilvēkiem testu laikā radušās neiroloģiskas problēmas. Vienai no sievietēm atklāts šķērsvirziena mielīts – viņai bijušas grūtības staigāt, izjutusi sāpes un vājumu rokās. Kompānijai nācās uz brīdi apturēt izmēģinājumus, līdz neatkarīgi eksperti izvērtēja, ka sievietes problēmas nav saistītas ar vakcīnu. Viņai ir iepriekš nediagnosticēta multiplā skleroze, kuras pirmā redzamā pazīme reizēm ir mielīts. Arī otrā gadījumā piedzīvotas līdzīgas problēmas, taču ASV Pārtikas un zāļu pārvalde arī šo gadījumu nesaistīja ar vakcīnu.