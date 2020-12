Viņķele: Cilvēkiem nevajadzētu meklēt radošus veidus, kā apiet Covid-19 ierobežojumus

Politiķe piekrīt, ka ka valdības 1.decembra sēdē pieņemtie tirdzniecības ierobežojumi uzreiz nebija līdz galam skaidri un nepārprotami, bet to pamatmērķis - samazināt fizisku kontaktu skaitu un cilvēku pārvietošanos - no tā nemainās.

"Ja savstarpējas uzticēšanās līmenis sabiedrībā būtu augstāks, pietiktu ar regulējumu, ka brīvdienās tirgojamas vien pārtikas un pirmās nepieciešamības preces, minot saturisku aprakstu, ko ar to saprot," apgalvo ministre. Tomēr, kas attur no šāda rīcības scenārija, Viņķeles ieskatā ir meklējams līdzšinējā pieredzē, kas pierāda, "cik ārkārtīgi radoši tiek interpretēti saturiski it kā skaidri ierobežojumi".