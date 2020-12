Viss, kas tev jāzina par acu plakstiņu operāciju

Acs plakstiņu funkcija ir aizsargāt acābolu. Taču, piemēram, gadījumā, kad plakstiņš ir iegriezies uz iekšu, skropstas skrāpē radzeni un bojā aci, nevis to sargā. Ar plakstiņu koriģējošas operācijas palīdzību ir iespējams to novērst un atgriezt plakstiņa pamatfunkciju, būtiski uzlabojot cilvēka dzīves kvalitāti. Ja cilvēkam ir bijusi kāda trauma acs apvidū, un ir cietuši asaru kanāli vai acs plakstiņš, nevajadzētu to vienkārši traumpunktā sašūt. Gan estētisku, gan funkcionālu iemeslu dēļ ir jāveic plakstiņa rekonstrukcija pie speciālista, kas ir arī oftalmologs.