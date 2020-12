No 1.jūlija, iespējams, varēs OCTA noformēt uz 30 dienām

Ar grozījumiem paredzēta iespēja no nākamā gada 1.jūlija standartlīgumu par OCTA polises iegādi transportlīdzeklim slēgt arī par periodu uz 30 dienām. Uz šādu periodu līgumu varēs slēgt arī par transportlīdzekli, kuram ir piešķirts vēsturiskā spēkrata statuss. Patlaban līgumu par OCTA polises iegādi slēdz uz trim, sešiem, deviņiem vai 12 mēnešiem.

Tāpat grozījumi paredz, ka no nākamā gada jūlija OCTA polisi par 40% lētāk varēs iegādāties viens no bērna vecākiem, aizbildnis vai viena persona no audžuģimenes, ja aprūpē bērnu ar invaliditāti. Polisi lētāk varēs iegādāties par vienu vieglo transportlīdzekli, kura pilna masa ir līdz 3,5 tonnām.