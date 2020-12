Silti pašam un labi planētai

Igaunijas Dabas fonda pārstāvis Sīms Kureso brīdina: “Koksnes pieprasījums no ārvalstu bioenerģijas uzņēmumiem, piemēram, “Oersted”, “RWE” un “Drax”, kuru biznesu veicina Eiropas Savienības un nacionālo valstu atjaunojamās enerģijas subsīdijas, dramatiski palielina mežizstrādes apjomus. Igaunijas mežizstrādes intensitāte laika posmā no 2016. līdz 2018. gadam bija par 85% augstāka nekā laika posmā no 2004. līdz 2015. gadam. Šāda mežizstrāde noved pie vērtīgo biotopu izzušanas. Dabas aizstāvji tāpēc vēlas panākt, lai politikas veidotāji apturētu mežu iznīcināšanas veicināšanu. Mūsu meži ir kas vairāk par koksnes granulām, taču bioloģiskā daudzveidība saglabājas vien tad, ja prioritāra ir mežu aizsardzība, nevis izmantošana.”