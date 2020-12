Kam un kāpēc par viltus ziņu izplatīšanu draud kriminālatbildība?

Aizturētais, bijušais Zaļās partijas Rīgas nodaļas vadītājs Jeremejevs ir kustības Tautas varas fronte aktīvists. Organizācijas Facebook lapas sekotāju skaits ir viens no lielākajiem, ja salīdzina līdzīgas lapas, kas regulāri izplata dezinformāciju. Jeremejevs maldinājis gan par dažādām sadzīviskām lietām, piemēram, ēdināšanu skolās un siltuma tarifiem , gan publicējis nepatiesus ierakstus par dzīves apstākļiem Latvijā , gan arī veidojis daudz ierakstu saistībā ar Covid-19 , tajā skaitā mudinot neievērot valdības noteiktos ierobežojumus, piemēram, braukt sabiedriskajā transportā bez maskām. Lielu uzmanību viņš izpelnījās decembra sākumā ar video , kurā intervēja Gaiļezera feldšeri Marinu Kornatovsku.

Tajā sieviete nepamatoti apgalvoja, ka Covid-19 vakcīnas nav pārbaudītas un cilvēkiem kaitēs, masku valkāšana nogalina bērnus un vēl vairāk – ka viņas kolēģi slimnīcā nevis palīdz, bet ar apšaubāmu medikamentu pasliktina Covid-19 pacientu stāvokli, un viņi tāpēc mirst. Vēlāk Kornatovska publicēja vēl citus video ar līdzīgiem apgalvojumiem. Viens no tiem sasniedza teju divu miljonu cilvēku lielu auditoriju, un vismaz 45 tūkstoši cilvēku ar to dalījās, līdz Facebook to izdzēsa. Ar video dalījās cilvēki Latvijā, Ukrainā, Igaunijā un, iespējams, vēl citās valstīs.