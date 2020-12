Zakatistovs pieļauj šķelšanos "KPV LV" Saeimas frakcijā

Zakatistovs pieļauj, ka jaunajai situācijai varētu sekot "KPV LV" Saeimas frakcijas šķelšanās, taču atturējās prognozēt, kuri deputāti varētu atšķelties no frakcijas. Tie deputāti, kuri izvēlēsies palikt kopā ar politiķi, turpinās atbalstīt pašreizējo valdības koalīciju, apliecināja politiķis.

Citu biedru organizētajā biedru sapulcē 6.decembrī arī tika ievēlēta jauna valde, no kuras trīs locekļi tika ievēlēti arī šodien apstiprinātajā valdē. Pašlaik vēl nav zināms, kā atrisināsies situācija ar divu valžu ievēlēšanu ar atšķirīgu sastāvu.

Abās sapulcēs par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Rolands Millers, tāpat šodien jaunajā valdē ievēlēti Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Ramona Petraviča, Toms Andersons, Māris Možvillo, Raimonds Nipers un Mārtiņš Bremze. Līdz ar to valdē ievēlēti pieci cilvēki no pavasarī apstiprinātās valdes un trīs cilvēki no 6.decembrī ievēlētās valdes.