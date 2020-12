Politologs komentē pārmaiņas KPV LV iekšienē

Viņš norādīja, ka Ata Zakatistova atkāpšanās no partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amata un viņa izslēgšana no partijas, par kuras juridisko leģitimitāti politologs nav pārliecināts, atvieglo partijas saglabāšanos, jo ir skaidrs, ka Zakatistovs vispārēju atbalstu partijā nav baudījis, tādēļ no vienas puses kļūšana par neatkarīgo deputātu ir bijis visai loģisks solis.

"Pagaidām nav skaidrs, ko plāno darīt pats Zakatistovs - pievienoties citam politiskajam spēkam vai nākamajās vēlēšanās nestartēt vispār," teica Skudra.

Tāpat politologs atzīmēja, ka par "KPV LV" Saeimas frakcijas nākotni no "ārpuses" runāt ir ļoti sarežģīti un nav nosakāms tas, vai tajā gaidāma iekšēja šķelšanās. Skudras ieskatā, šķelšanās daudz nenozīmētu, jo neatkarīgie deputāti nevar veidot jaunas Saeimas frakcijas, turklāt viņu idejas vienotai darbībai varētu būt pārāk dažādas.

Skudra nenoliedza, ka partijas "KPV LV" iekšienē notiekošais var atstāt ietekmi arī uz valdības darbu. Vienlaikus viņš arī pieļāva scenāriju, ka pārmaiņas partijā pieprasījuši tās biedri no reģioniem, domājot par nākamajā gadā gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām un vērtēdami šā gada Rīgas domes vēlēšanas un "KPV LV" nesekmīgo dalību tajās.

Vienlaikus politologs uzskata, ka partijas jaunais nosaukums "Par cilvēcīgu Latviju" ir ļoti pretrunīgs, jo apgalvo, ka visas citas partijas ir pret cilvēcīgu Latviju. Tāpat viņš pauda, ka nosaukums izklausās pēc "astotās klases brīvā sacerējuma", kas drīzāk būtu atbilstīgs nevis politiskai partijai, bet gan kādai kustībai. Problēmas, Skudras prāt, varētu sagādāt arī fakts, ka, neskatoties uz partijas nosaukuma maiņu, Saeimā kā frakcijai "KPV LV" būs jāturpina darboties ar līdzšinējo nosaukumu, un tas nav maināms.

Kā ziņots, sestdien partijas "KPV LV" otrajā, sākotnēji par konkurējošu dēvētajā, biedru ārkārtas sapulcē tika izteikta neuzticība Zakatistova vadītājai valdei. Šo biedru sapulci sasauca pati Zakatistova vadītā valde.

Vienlaikus sapulcē arī tika ievēlēta jauna "KPV LV" valde. Citu biedru organizētajā biedru sapulcē 6.decembrī, kuru Zakatistova vadītā valde nodēvēja par reiderisma mēģinājumu, arī tika ievēlēta jauna valde, no kuras trīs locekļi tika pie amatiem arī sestdien apstiprinātajā valdē. Pašlaik vēl nav zināms, kā atrisināsies situācija ar divu valžu ievēlēšanu ar atšķirīgu sastāvu.

Abās sapulcēs par valdes priekšsēdētāju ievēlēts Rolands Millers, tāpat sestdien jaunajā valdē ievēlēti Ralfs Nemiro, Ēriks Pucens, Ieva Krapāne, Ramona Petraviča, Toms Andersons, Māris Možvillo, Raimonds Nipers un Mārtiņš Bremze. Līdz ar to valdē ievēlēti pieci cilvēki no pavasarī apstiprinātās valdes un trīs cilvēki no 6.decembrī ievēlētās valdes.

Ņemot vērā nodoto balsu sadalījumu, nav gan izslēgtas diskusijas, vai par atsevišķiem no ievēlētajiem valdes locekļiem ir nodots pietiekams balsu skaits, lai viņus uzskatītu par ievēlētiem.

Sestdien notika arī balsojums par Zakatistova izslēgšanu no partijas, kurā par to balsoja 95 biedri, bet pret 94, pavēstīja balsošanas platformas "lemejs.lv" pārstāve. Lai gan vēlāk radās neskaidrība, vai lēmumam pieticis balsu, Zakatistovs aģentūrai LETA apstiprināja, ka lēmums nozīmē, ka viņš ir izslēgts no partijas.

Savukārt Zakatistovs paziņoja par atkāpšanos no partijas Saeimas frakcijas priekšsēdētāja amata un izstāšanos no frakcijas. Viņš aģentūrai LETA teica, ka turpinās atbalstīt valdību un darboties koalīcijā kā pie frakcijām nepiederošs deputāts.