Kur vest pacientu? Plāni netiek līdzi Covid-19 realitātei

To apstiprina arī Jēkabpils slimnīcā, uz kurieni pacientus ved no krietni tālākām vietām, kā ierasts. Slimnīcas valdes loceklis Renārs Putniņš stāsta, ka pacientu pieplūdums ir daudz lielāks, kamēr mediķu skaits tas pats, kuri turklāt arī slimo. “Pacienti pat no Ogres brauc, jo Rīga piepilda Ogri, Ogrē nav vietas. Mēs esam tā pirmā fronte šajā rajonā, kur uzņem ārkārtīgi lielu pacientu skaitu no ārkārtīgi liela reģiona,” viņš stāsta.