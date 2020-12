Sasaistes rīki – asākām izjūtām un jaunai pieredzei seksā

Visiem ir zināms fakts, ka, cilvēkam zaudējot kādu no maņām, pārējās maņas saasinās – tieši šis faktors tad arī ļoti labi izskaidro sasaistes rīku iedarbības principu un popularitāti pāru rotaļās. Ar sasaistītām ekstremitātēm (vai ierobežotu redzi, dzirdi) ir grūtāk pretoties otra darbībām un pašam kontrolēt lietu gaitu. Atliek tikai viens – ļauties procesam un izbaudīt to! Tā ir fantastiska iespēja atslābināties, atpūsties no vadīšanas un pilnībā atdoties otram cilvēkam, sasniedzot jaunas baudas virsotnes.