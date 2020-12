KNAB: Aizdomas par partiju finansēšanu “shēmām” ir jau sen

Uzmanību tam, ka partijā “Latvijas Attīstībai” notiek nelikumīga finanšu aprite, pievērsa no partijas aizgājušais Māris Mičerevskis. Viņš publiski apgalvo, ka sponsoru nodotā nauda tiek sadalīta biedriem un tie to ieskaitīta partijas kasē. Pats Mičerevskis atzinis, ka tā ir darījis, tātad piedalījies nelikumībās. Tagad viņš sadarbojas ar KNAB. Jēkabs Straume ReTV Ziņām atzīst – šāda shēma izmeklētājiem ir zināma.

“Aizdomas par to ir bijušas jau ilgus gadus. Iemesli tam ir dažādi, un viens no tiem ir tas, ka ir šie neskaidras izcelsmes finanšu līdzekļi,” saka KNAB vadītājs.

KNAB atzīst – šobrīd tiek vērtēta visa partijas finanšu plūsma. “Tās nav tikai grāmatvediskas pārbaudes; mēs savās pārbaudēs vadamies pēc informācijas, kas mums nāk arī no citiem avotiem. Tai skaitā, no kādu personu ziņojumiem, par to, ka ir paši piedalījušies kādā pārkāpumā, paši piedalījušies, vai ir kāda informācija par to. Ļoti labi, ka ir personas, kuras izvēlas ziņot – tas ir būtiski.”