Pētījums: Latvijas iedzīvotāji biežāk saskaras ar viltus ziņām un skeptiskāk vērtē savu spēju atpazīt dezinformāciju

Trīs gadu laikā cilvēki ir kļuvuši skeptiskāki par savu spēju atšķirt uzticamu informāciju medijos no safabricētas un maldinošas. 18% no aptaujātajiem šogad atzinuši, ka viņiem pietrūkst zināšanu, kā atpazīt viltus ziņas, kamēr 2017.gadā to atzinuši tikai 11% aptaujāto. Tāpat no 22% līdz 29% pieaudzis cilvēku skaits, kas noticējuši viltus ziņām un to sapratuši tikai vēlāk.