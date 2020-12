Latvijas skolām piegādās 260 000 sejas masku

Šīs daudzreiz lietojamās, laboratoriski sertificētās un testētās divslāņu maskas izstrādātas saskaņā ar "Afnor Spec S76 - 001:2020" standartiem, kā rezultātā to filtrācijas efektivitāte pēc 30 mazgāšanas reizēm saglabājas 98% apmērā.

Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu higiēniskās sejas maskas iegādāsies atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības centra un Aizsardzības ministrijas veiktajam tirgus izvērtējumam no SIA "Solutions" par 390 000 eiro.

Aizsardzības ministrija atgādina, ka, pirms masku lietošanas, jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai dezinficējošu līdzekli. Apmeklējot publiskas telpas, tās nepieciešams uzlikt, ņemot aiz gumijas cilpām. Svarīgi ir nodrošināt, lai maska pilnībā nosedz degunu un zodu. Tāpat svarīgi arī pēc sejas maskas uzlikšanas to neiztikt ar rokām.

Masku pareizi noņem, satverot to aiz gumijas cilpām, neskarot maskas priekšpusi. Pēc maskas noņemšanas ieteicams to ievietot maisiņā. Arī izmetot lietotu masku atkritumu tvertnē, vispirms nepieciešams to ielikt maisiņā. Pēc maskas noņemšanas un izmešanas jāmazgā rokas ar ūdeni un ziepēm vai dezinficējošu līdzekli.