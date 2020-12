Labdarības maratonā "Dod pieci!" līdz šim saziedoti jau 126 217 eiro

Klīniskā psiholoģe Kristīne Balode „Dod pieci!” pastāstīja, ka vardarbības mazināšanā palīdz prasme runāt par savām izjūtām, īpaši vīriešu vidū: ”Neviens no mums neceļas ar plānu otram darīt pāri un apzināti izturēties vardarbīgi jau no paša rīta. Vīriešu pasaulē vēl aizvien “nav stilīgi” izteikties par savām izjūtām un pārdzīvojumiem, taču, salīdzinot ar iepriekšējo paaudzi, kad vīrietis nav bijis ne aktīvs sarunu partneris, ne tēvs, jaunajā paaudzē ir vērojama pozitīva tendence.”

Ziedotāja Zinta „Dod pieci!” teica: „Jūsu reklāmā sieviete atsitas ar galvu pret fotogrāfijas rāmīti un to sasit. Manai klasesbiedrenei tas beidzās ar to, ka viņa atsitās ar galvu pret vannu un kļuva par kopjamu invalīdi. Varbūt kādai sievietei tas liks aizdomāties, ka sitieni nav normālu attiecību daļa.”

Anonīma ziedotāja, cietusi no vardarbības, stāstīja: “Mēs pieņemam, ka varmāka ir vīrietis, patēvs, alkoholiķis, ka tas notiek nelabvēlīgās ģimenēs. Varmāka var būt arī laba izskata, inteliģenta, situētas ģimenes mamma, kuru apkārtējie pat nedaudz apbrīno. Tā ir mamma, kas visu acīs ir super cilvēks, bet aiz aizvērtām durvīm saka „tu esi debila”, „bez sišanas jūs tāpat neko nesaprotat”, un viņai šķiet pieņemami slīcināt podā, izraut aiz matiem no gultas otrā stāva. Mēs esam trīs bērni, kuri iznākuši ārā no ģimenes kā salauztas personības. Mēs vainojām sevi, jo tuvākais cilvēks teica „ tu esi nekas”.