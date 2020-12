Karstvīna pagatavošanas un baudīšanas tradīciju aizsākumi meklējami jau senajās Rietumeiropas valstīs, kur ziemas iestāšanās bija un ir regulāra dabas parādība. Lai paglābtos no reizēm stindzinošā aukstuma, ļaudis meklēja alternatīvas sasildīšanās iespējas - lai kļūtu silti ne tikai no ārpuses, bet arī iekšpuses. Lūk, viens no šādiem siltajiem dzērieniem, bez kuriem vairs nav iedomājami nevieni Ziemassvētki, ir karstvīns. Iepazīsim šo burvīgo dzērienu, ko, starp citu, izcili darina pašmāju vīndari!