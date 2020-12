Uretras stimulatori – vēl neiepazītu baudas robežu sasniegšanai

Runājot par erogēnajām zonām, urīnizvadkanāls parasti ir viena no pēdējām ķermeņa zonām, par ko iedomājamies, tomēr, esot jaunu sajūtu meklējumos, uretras rotaļas var izskatīt kā vienu no variantiem. Par to, ka šāda veida rotaļas iemanto aizvien lielāku popularitāti, liecina stabili pieaugošais pieprasījums pēc rotaļlietām utertras stimulācijai.