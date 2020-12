Nepārliecinās par manevra drošību un izraisa sadursmi Slokas ielā

“Labajā pusē stāvēja kravas mašīna. Es to apbraucu, un viņš izbrauca no labās puses. Viņš nepārliecinājās par to, ka nav citu mašīnu. Es apbraucu kravas auto, un viņš iebrauca manā auto,” raidījumam “Degpunktā” stāsta stāsta “VW Passat” vadītāja, norādot, ka pašas saņemtais sitiens trieciena rezultātā bijis spēcīgs, taču dakterus nevajadzēja.