Slimnīcas aicina: Atbalsti mediķus, svētkos paliec mājās!

"Sevis un visas sabiedrības labā svētku laiku šogad aicinām pavadīt, izvairoties no drūzmas un esot kopā tikai ar pašiem tuvākajiem savās mājsaimniecībās," pauda biedrības vadītājs, piebilstot, ka šis gads tiešām ir bijis ārkārtīgi grūts visiem, tāpēc viņš aicina "nededzināt" šo nepārtraukto Covid-19 pandēmijas ugunsgrēku.

"Šajā svētku laikā jāpaliek mājās un nav jāriskē ar turpmāku infekcijas izplatīšanos. Turklāt arī citu elpceļu infekciju skaita pieaugums ir tieši ziemas mēnešos, tādēļ pulcēšanās Ziemassvētku laikā to var tikai saasināt," uzskata Kalējs.

Viņš skaidroja, ka mediķi ir pirmās ierindas darbinieki, kuriem jārūpējas ne tikai par savas drošības ievērošanu un daudzām blakus lietam, bet arī jāpasargā iedzīvotāji no iespējamajiem infekcijas avotiem.

valstī noteikto piesardzības pasākumu ievērošana Ziemassvētkos būs lielākā un sirsnīgākā dāvana Latvijas mediķiem. Šoreiz to sarūpēt ir vieglāk nekā jebkad -

Arī Ogres rajona slimnīcas valdes priekšsēdētājs Dainis Širovs minēja, ka atteikšanās no ierastajiem svētkiem ir nepatīkama, jo tā mūs šķir no cilvēkiem, taču šāda rīcība palēninās infekcijas izplatību un var glābt dzīvības.

Covid-19 nešķiro un var skart ikvienu no mums, tādēļ svarīgi būt saprātīgiem un atbildīgiem, lai cits citu pasargātu.

"Šis ir laiks, kad apstāties, atskatīties uz pārdzīvoto - būt pateicīgiem par to, kas mums ir un to, ka esam veseli. Mūsu galvenais uzdevums šobrīd ir ievērot noteiktos drošības pasākumus un mazināt kopējo saslimstību, lai attālinātu veselības aprūpes sistēmu no situācijas, kurā mediķiem uzliktā nasta var kļūt par smagu," atgādināja Širovs.