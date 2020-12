Komandantstundas ievērošanai tiks piesaistīti vairāki simti armijas pārstāvju

"Valsts policijā strādājošajiem svētku nebūs, jo darbinieki tiek atsaukti no atvaļinājumiem,"

piebilda Ruks un norādīja, ka arī policija cietusi no pandēmijas, jo patlaban aptuveni 200 darbinieki ir "ārpus ierindas" un puse no tiem ārstējas.

Normatīvie akti par epidemioloģiskās drošības noteikumu neievērošanu privātpersonām paredz naudas sodu no 10 līdz 2000 eiro. Juridiskās personas var sodīt ar 140 līdz 5000 eiro lielu sodu.

Visiem Latvijas iedzīvotājiem laikā no 30.decembra līdz 4.janvārim, kā arī 8. un 9.janvārī no plkst.22 līdz 5 būs jāuzturas savā dzīvesvietā, aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā.

Valsts kancelejā uzsvēra, ka patlaban nav plānots ierobežot pārvietošanās iespējas pa dienu. Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst.6 līdz 21, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.