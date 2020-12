Valdība lemj no trešdienas valstī ieviest komandantstundu

Ministru kabinets konceptuāli vienojās līdz 7. februārim pagarināt ārkārtējo situāciju, iekļaujot papildu nosacījumu par “brīvdienu mājsēdi”, paredzot, ka visiem Latvijas iedzīvotājiem gadumijas laikā no 30. decembra līdz 4. janvārim, kā arī 8. un 9. janvārī no plkst. 22.00 līdz plkst. 5.00 jāuzturas savā dzīvesvietā.

Kariņš pauda nožēlu, ka paveiktais Covid-19 izplatības ierobežošanā nav pietiekams un situācija neuzlabojas. Premjers norādīja uz jaunāko statistiku, kas liecina, ka pēdējo septiņu dienu laikā no Covid-19 vidēji dienā mirst 17 cilvēki.

Vienlaikus Kariņš uzsvēra, ka jaunos ierobežojumus nejutīs tie iedzīvotāji, kuri jau ievēro drošības pasākumus un izvairās no kontaktēšanās.

Līdz ar to tirdzniecības un pakalpojumu sniegšanas vietas drīkstēs strādāt no plkst. 6.00 līdz plkst. 21.00, lai darbinieki varētu nokļūt no mājām uz darbu un atpakaļ, nepārkāpjot noteikumus. Darba laika ierobežojums attiektos arī uz sabiedriskās ēdināšanas vietām, joprojām ēdienu un dzērienus izsniedzot tikai līdzņemšanai.