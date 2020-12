Covid-19: jauns diennaktī reģistrēto inficēšanās gadījumu rekords – 1367

Tāpat saņemti ziņojumi par 23 ar jauno koronavīrusu sasirgušu cilvēku nāvi. Starp mirušajiem četri cilvēki ir vecumā no 55 līdz 65 gadiem, astoņi vecumā no 70 līdz 80 gadiem, desmit vecumā no 80 līdz 90 gadiem, viens vecumā no 90 līdz 95 gadiem.

Savukārt slimnīcās pēdējās diennakts laikā ievietots 151 Covid-19 pacients, no tiem astoņi pārvesti. Kopā stacionāros ārstējas 1058 Covid-19 pacienti, no tiem 998 ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 60 ar smagu slimības gaitu. Pēdējās diennakts laikā no stacionāra izrakstīti 129 pacienti, no tiem astoņi ir jau minētie pārvestie pacienti. Kopumā no slimnīcām līdz šim izrakstīti 3317 cilvēki, kuriem bijis diagnosticēts Covid-19.