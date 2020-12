2019.gada 31.decembris - Ķīnas amatpersonas Hubei provincē apstiprina vairākus desmitus pneimonijas gadījumu, kuru izcelsme nav zināma. PVO birojs Ķīnā par to ziņo PVO reģionālajai institūcijai.

11.janvāris - Ķīnā apstiprina pirmo zināmo nāves gadījumu no koronavīrusa izraisītās slimības. Pacients bija 61 gadu vecs vīrietis Uhaņā.

13.janvāris - Taizemē konstatēts pirmais apstiprinātais jaunā koronavīrusa gadījums; saslimušais bija ieceļojis no Uhaņas.

15.javāris - Japāna ziņo par pirmo apstiprināto inficēto; arī tas bija ieceļojis no Uhaņas.

21.janvāris - ASV ziņo par pirmo inficēto. Tas ir vairāk nekā 30 gadus vecs vīrietis no Vašingtonas. PVO paziņo, ka jaunākā informācija liecina, ka vismaz dažos gadījumos notikusi vīrusa izplatība no cilvēka uz cilvēku un ka uz to norāda arī mediķu inficēšanās.