Covid-19: Sidnejā nosaka bargākus ierobežojumus Vecgada dienai

Maksimālais viesu skaits, kurus viena Sidnejas mājsaimniecība varēs uzņemt Jaungada sagaidīšanas svētkos, tiek samazināts no 10 līdz pieciem. Cilvēku skaits, kas drīkstēs sapulcēties vienā pasākumā ārpus telpām, tiek samazināts no 50 līdz 30, sacīja štata premjerministre Gledisa Beredžikliana.

Lai gan štata valdība ļauj rīkot Vecgada vakara uguņošanu virs Sidnejas Ostas tilta, to klātienē varēs redzēt maz cilvēku. Parasti ostas rajonā vērot uguņošanu ierodas līdz vienam miljonam cilvēku, bet šogad to klātienē varēs redzēt tikai tie, kam no mājokļa, mājas jumta vai viesnīcas istabas paveras skaits uz ostu.